Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии сняли ограничения движения для грузовиков и автобусов

В Башкирии возобновили движение грузового и пассажирского транспорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 8:00 31 января в Башкирии вновь разрешили движение грузового и пассажирского транспорта на ключевых дорогах регионального значения. Об этом проинформировал Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, днём ранее ведомство продлило запрет из-за сложной погодной обстановки: снегопада, сильного ветра, метели и плохой видимости. Под ограничения попали участки трасс Дюртюли — Нефтекамск (0−39 км), Дюртюли — Бураево (0−27 км) и Уфа — Бирск — Янаул (67−150 км). Теперь движение по ним восстановлено.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.