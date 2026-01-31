В Башкирии сняли ограничения движения для грузовиков и автобусов

С 8:00 31 января в Башкирии вновь разрешили движение грузового и пассажирского транспорта на ключевых дорогах регионального значения. Об этом проинформировал Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, днём ранее ведомство продлило запрет из-за сложной погодной обстановки: снегопада, сильного ветра, метели и плохой видимости. Под ограничения попали участки трасс Дюртюли — Нефтекамск (0−39 км), Дюртюли — Бураево (0−27 км) и Уфа — Бирск — Янаул (67−150 км). Теперь движение по ним восстановлено.
