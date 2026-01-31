Главные сбывшиеся и ошибочные предсказания Ванги

Позже Ванга все же встретила свою любовь. В 1942 году она вышла замуж за солдата Димитра Гуштерова и переехала в болгарский город Петрич, где и провела большую часть жизни. Предполагаемый дар ясновидящей, по некоторым свидетельствам, негативно сказывался на отношениях с супругом. За 20 лет брака у пары так и не появилось детей. Со временем Димитр начал злоупотреблять алкоголем и умер в возрасте 42 лет от цирроза печени. А Ванга усыновила мальчика и девочку — Димитра и Виолетту. Они дали клятву своей ясновидящей матери незадолго до ее смерти — никогда не давать интервью.