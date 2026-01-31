Два авиалайнера едва не столкнулись в небе над Японией 25 лет назад

Людей спасла только бдительность и реакция Макото Ватанабэ, 40-летнего пилота Boeing. Увидев, что прямо в него летит DC-10, Ватанабэ встал перед тяжелым выбором, с которым предстояло определиться за пару секунд. Он мог направить самолет вверх, на кабрирование, но если бы тяги двигателей не хватило, лайнер свалился бы в штопор. Понимая это, пилот резко отклонил штурвал от себя и перевел самолет на пикирование. Маневр тоже потенциально опасный — самолеты обычно не рассчитаны на большие отрицательные перегрузки и углы атаки, но 747-й выдержал. Куда хуже было людям.