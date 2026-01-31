В НАТО посоветовали Европе начать отрабатывать наступательные информоперации

Исследование охватывает подходы Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. Авторы подчеркивают необходимость координации действий за пределами «скоординированных твитов из столиц». Рекомендуется сосредоточиться на «скоординированных наступательных ответах» для противодействия враждебным информационным средам в рамках подготовки к возможной эскалации. Указывается на важность сотрудничества с НАТО и ее планами.