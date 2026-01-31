Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО посоветовали Европе начать отрабатывать наступательные информоперации

НАТО требует от Европы усилить конфронтацию стран Европы в информационном пространстве.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики НАТО посоветовали странам Северной Европы и Балтии отрабатывать скоординированные наступательные действия в информационном пространстве на случай конфликта. Об этом говорится в докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.

Исследование охватывает подходы Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. Авторы подчеркивают необходимость координации действий за пределами «скоординированных твитов из столиц». Рекомендуется сосредоточиться на «скоординированных наступательных ответах» для противодействия враждебным информационным средам в рамках подготовки к возможной эскалации. Указывается на важность сотрудничества с НАТО и ее планами.

Аналитики НАТО советуют странам Северной Европы и Балтии усилить потенциал в информационной борьбе, распределить обязанности и проводить совместные учения. НАТО усиливает конфронтацию с Россией, называя её главной угрозой.

Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что РФ не является угрозой для НАТО и Европы. Он назвал абсолютной чушью мнение о том, что якобы Россия разрабатывает планы нападения на альянс.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше