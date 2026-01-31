Аналитики НАТО посоветовали странам Северной Европы и Балтии отрабатывать скоординированные наступательные действия в информационном пространстве на случай конфликта. Об этом говорится в докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.
Исследование охватывает подходы Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. Авторы подчеркивают необходимость координации действий за пределами «скоординированных твитов из столиц». Рекомендуется сосредоточиться на «скоординированных наступательных ответах» для противодействия враждебным информационным средам в рамках подготовки к возможной эскалации. Указывается на важность сотрудничества с НАТО и ее планами.
Аналитики НАТО советуют странам Северной Европы и Балтии усилить потенциал в информационной борьбе, распределить обязанности и проводить совместные учения. НАТО усиливает конфронтацию с Россией, называя её главной угрозой.
Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что РФ не является угрозой для НАТО и Европы. Он назвал абсолютной чушью мнение о том, что якобы Россия разрабатывает планы нападения на альянс.