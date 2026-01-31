Ричмонд
В фотоловушки Воронежского заповедника попались косули, лисицы, волки и кабанье семейство

Камеры в Воронежском заповеднике зафиксировали жизнь лесных обитателей в конце января.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский заповедник представил январский отчет с камер видеонаблюдения, зафиксировавших ключевые изменения в поведении лесных обитателей — от активного роста рогов у косуль до начала брачного периода у хищников. Кадры с фотоловушек появились в телеграм-канале заповедника 30 января.

Первыми в объектив попало семейство кабанов. Пока самки с молодежью (сеголетками) деловито пробегали мимо, в кадре задержался настоящий хозяин леса — мощный секач. Красавец потоптался по хрустящему снегу на камеру.

У косуль, по словам сотрудников заповедника, сейчас важный этап:

— У самцов вовсю растут новые пушистые рожки, — уточнили эксперты.

Кроме них, на огонек заглянул и статный благородный олень. Настоящий лесной аристократ.

Особое внимание привлекла косуля с приметным надорванным ушком. Скорее всего, зацепилась за острую ветку, когда пробиралась сквозь чащу. Но судя по кадрам, травма ей совсем не мешает. В финале ролика она гордо дефилирует вместе со своим уже заметно подросшим косуленком.

У псовых, как объяснили специалисты, начался период гона. В поисках пары мимо камер активно снуют и лисицы, и волки.