В фотоловушки Воронежского заповедника попались косули, лисицы, волки и кабанье семейство

Воронежский заповедник представил январский отчет с камер видеонаблюдения, зафиксировавших ключевые изменения в поведении лесных обитателей — от активного роста рогов у косуль до начала брачного периода у хищников. Кадры с фотоловушек появились в телеграм-канале заповедника 30 января.
Первыми в объектив попало семейство кабанов. Пока самки с молодежью (сеголетками) деловито пробегали мимо, в кадре задержался настоящий хозяин леса — мощный секач. Красавец потоптался по хрустящему снегу на камеру.
У косуль, по словам сотрудников заповедника, сейчас важный этап:
— У самцов вовсю растут новые пушистые рожки, — уточнили эксперты.
Кроме них, на огонек заглянул и статный благородный олень. Настоящий лесной аристократ.
Особое внимание привлекла косуля с приметным надорванным ушком. Скорее всего, зацепилась за острую ветку, когда пробиралась сквозь чащу. Но судя по кадрам, травма ей совсем не мешает. В финале ролика она гордо дефилирует вместе со своим уже заметно подросшим косуленком.
У псовых, как объяснили специалисты, начался период гона. В поисках пары мимо камер активно снуют и лисицы, и волки.