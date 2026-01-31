Ричмонд
В Бодайбо бригады перешли в усиленный режим из-за отключения света

Жителей просят не перегружать электросети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В части Бодайбо пропало не только отопление с водой, но и свет. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, бригады работают в усиленном режиме и оперативно выезжают для восстановления электричества.

В это время местных жителей просят не перегружать электросети. Если есть возможность, приборы лучше включать по очереди. Обогреватели стоит подключать не через тройник, а через исправную розетку. Это поможет снизить нагрузку и избежать новых аварий.

Напомним, в Бодайбо ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Он касается территории домов, которые остались без отопления. Из-за 40-градусных морозов перемерз водовод, остановлена работа четырех котельных. В круглосуточном режиме аварийные бригады отогревают магистраль, в город выехала оперативная группа правительства региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на участке Тайшет — Нижнеудинск задерживаются три поезда.