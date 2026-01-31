«Ваш счёт заблокируют»: Новая схема мошенников бьёт по всем, кто платил через СБП

Аферисты звонят или пишут от имени службы безопасности банка и заявляют о подозрительной активности. Жертве предлагают срочно подтвердить операции — для этого просят назвать код из смс или перевести деньги на «проверочный» счёт. Часто давление усиливается угрозой немедленной блокировки.
Основная цель мошенников — клиенты банков, которые активно пользовались СБП в январские праздники. Эксперты объясняют, что в это время многие действительно делали больше переводов: покупали подарки, оплачивали поездки и развлечения, переводили деньги детям и родственникам. Этим и пользуются злоумышленники, играя на страхе потерять доступ к деньгам.
«Служба безопасности банка никогда не попросит вас назвать код из смс, пароль или перевести деньги», — подчеркивают в «Мошеловке».
При подозрительном звонке специалисты советуют сразу завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на карте или на сайте. Также рекомендуется включить уведомления обо всех операциях в банковском приложении — это помогает быстрее заметить реальные проблемы и не попасться на уловки мошенников.
Ранее в МВД назвали пять ключевых признаков звонка от мошенников. Тем временем у телефонных мошенников стала популярна схема с «поимкой соседа-убийцы».
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.