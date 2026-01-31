«Ваш счёт заблокируют»: Новая схема мошенников бьёт по всем, кто платил через СБП

Основная цель мошенников — клиенты банков, которые активно пользовались СБП в январские праздники. Эксперты объясняют, что в это время многие действительно делали больше переводов: покупали подарки, оплачивали поездки и развлечения, переводили деньги детям и родственникам. Этим и пользуются злоумышленники, играя на страхе потерять доступ к деньгам.