Обличающий Трампа документ исчез из файлов Эпштейна: в Минюсте США попытались оправдаться

В документе сообщается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) получило неподтвержденные данные об имевшем место более 30 лет назад сексе Трампа с 13-летней девочкой. Как заявила «неустановленная подруга» жертвы, девочка укусила будущего американского президента в ходе полового акта и посмеялась над этим, после этого бизнесмен «ударил ее по лицу».