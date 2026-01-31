Обличающий Трампа документ исчез из файлов Эпштейна: в Минюсте США попытались оправдаться

Обличающий президента США Дональда Трампа документ пропал из файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации. Причиной была названа «перегруженность сервера», но сейчас доступ к нему возвращен. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.
«Этот документ был недоступен из-за перегрузки, теперь он снова доступен», — приводит The Telegraph заявление, сделанное в ведомстве.
В документе сообщается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) получило неподтвержденные данные об имевшем место более 30 лет назад сексе Трампа с 13-летней девочкой. Как заявила «неустановленная подруга» жертвы, девочка укусила будущего американского президента в ходе полового акта и посмеялась над этим, после этого бизнесмен «ударил ее по лицу».
Напомним, в конце декабря прошлого года Министерство юстиции США опубликовало новый массив документов по делу финансиста Эпштейна. В ведомстве отметили, что публикация готовилась в сжатые сроки, установленные Конгрессом США. Однако даже при таких условиях в подборке материалов под названием DataSet 8 оказалось около 11 тысяч новых файлов, в том числе сотни видео- и аудиозаписей.
Ранее по меньшей мере 16 файлов исчезли с раздела сайта Министерства юстиции США, где публиковались материалы по делу Эпштейна. Как отмечал KP.RU, среди удаленных документов в основном были фотографии обнаженных женщин, а также снимок финансиста с Трампом.