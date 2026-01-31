Blue Origin приостановила полёты New Shepard как минимум на два года

«Blue Origin сегодня объявила, что приостанавливает полёты New Shepard и перераспределяет ресурсы для дальнейшего ускорения развития лунных возможностей компании. Это решение отражает приверженность Blue Origin национальной цели — возвращению на Луну и установлению постоянного присутствия на Луне», — говорится в сообщении.
А ранее в Хьюстоне исследовательский самолёт NASA WB-57 был вынужден совершить экстренную посадку из-за неисправности шасси. Инцидент произошёл на взлётно-посадочной полосе аэропорта Ellington Field. Прибывшие на место аварийные службы оперативно эвакуировали пилота из кабины. Лётчик выжил, но ему потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован.
