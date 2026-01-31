Blue Origin приостановила полёты New Shepard как минимум на два года

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin объявила о временной остановке запусков своего суборбитального корабля New Shepard на срок минимум два года. Освобождённые ресурсы будут направлены на разработку технологий для пилотируемых экспедиций на Луну. Об этом сообщила пресс-служба компании.