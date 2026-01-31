Ричмонд
Blue Origin приостановила полёты New Shepard как минимум на два года

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin объявила о временной остановке запусков своего суборбитального корабля New Shepard на срок минимум два года. Освобождённые ресурсы будут направлены на разработку технологий для пилотируемых экспедиций на Луну. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Источник: Life.ru

«Blue Origin сегодня объявила, что приостанавливает полёты New Shepard и перераспределяет ресурсы для дальнейшего ускорения развития лунных возможностей компании. Это решение отражает приверженность Blue Origin национальной цели — возвращению на Луну и установлению постоянного присутствия на Луне», — говорится в сообщении.

А ранее в Хьюстоне исследовательский самолёт NASA WB-57 был вынужден совершить экстренную посадку из-за неисправности шасси. Инцидент произошёл на взлётно-посадочной полосе аэропорта Ellington Field. Прибывшие на место аварийные службы оперативно эвакуировали пилота из кабины. Лётчик выжил, но ему потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован.

