Депутат Стенякина рассказала о штрафах за скопившиеся у сотрудников отпуска

Компании не вправе удерживать сотрудников без ежегодного оплачиваемого отпуска более двух лет подряд, а за такие нарушения предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
Она пояснила, что при накоплении отпусков за несколько лет трудовая инспекция может привлечь к ответственности как организацию, так и ее руководителя. По действующим нормам работодателям прямо запрещено не предоставлять отпуск два года подряд.
По словам депутата, ответственность за такие нарушения закреплена в КоАП. При первом случае штраф для должностных лиц составляет от одного до пяти тысяч рублей, для компаний — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются до 10−20 тысяч рублей и 50−70 тысяч рублей соответственно. Также предусмотрены отдельные штрафы за непредоставление отпуска, предусмотренного коллективным договором.
Стенякина напомнила, что стандартная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, а перенос неиспользованных дней на следующий год допускается лишь в исключительных случаях и с обязательным использованием отпуска в течение последующих 12 месяцев, передает ТАСС.
