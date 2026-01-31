В Пермский край весной прибудет «Театральный поезд»

Этим летом в честь 150-летия Союза театральных деятелей России десятки городов страны посетит «Театральный поезд». В их число вошла Пермь. Два состава отправятся в майское путешествие из Владивостока и Севастополя. В июне оба поезда встретятся в Москве.
В каждом городов-участников Всероссийского проекта пройдут театральные фестивали. Зрителям представят лучшие спектакли регионов — драма, опер, балет, кукольный театр и другие. Программу сопроводят образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.
Для участия в проекте подали заявки более 160 театров России. Эксперты отобрали около 280 постановок, в которых примут участие 5 тыс. артистов.
В восточном направлении «Театральный поезд» сделает 25 остановок, включая: Хабаровск, Читу, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров, Санкт-Петербург. В южном направлении состав встретят 19 городов. Среди них окажутся Симферополь, Краснодар, Волгоград, Самара, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Курск и другие культурные точки на карте страны.
Проект реализуют при поддержке министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив, ОАО «РЖД».