Жителю Челябинска запретили содержать рехаб в частном доме

В Челябинске запретили работу реабилитационного центра для зависимых в частном доме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Место действия — поселок Смолино (Советский район). Там на улице Первомайская местный житель осуществляет деятельность по социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По данным областной прокуратуры, бизнесмен работает без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица на основании договора аренды.

«Жилой дом не предназначен для размещения в нем домов отдыха (пансионатов), реабилитационных центров и не отвечает всем необходимым требованиям санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, установленных для объектов такой категории», — отмечают в надзорном ведомстве.

В итоге прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации индивидуального жилого дома в качестве рехаба. Доводы признаны обоснованными, требования удовлетворены.

За исполнением судебного акта установлен контроль. Добавим, проверка была инициирована в рамках контроля за исполнением законодательства в сфере социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, алкоголизмом, лудоманией и иными зависимостями и отклонениями в состоянии здоровья.