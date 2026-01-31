В хабаровском перинатальном центре запустили видеотрансляцию

В Хабаровском краевом перинатальном центре внедрили уникальную для Дальнего Востока технологию: родители, чьи дети находятся на выхаживании в отделении реанимации новорождённых, теперь могут круглосуточно видеть малышей через специальное приложение на смартфоне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Трансляция в реальном времени прерывается только на время медицинских манипуляций, что позволяет семьям оставаться на связи с ребёнком в самый сложный период. Как сообщил министр здравоохранения края Станислав Мальцев, технология доступна как в Хабаровске, так и в филиале центра в Комсомольске-на-Амуре.
Это стало возможным благодаря масштабному техническому переоснащению учреждения. В 2025 году перинатальный центр получил 260 млн рублей по президентскому нацпроекту «Семья». На эти средства было закуплено 176 единиц современного оборудования, включая электроэнцефалограф, два новых УЗИ-аппарата, девять аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также машину для дезинфекции и современные расходные материалы.
В 2026 году медучреждению будет выделено ещё около 200 млн рублей на дальнейшее обновление техники.