В хабаровском перинатальном центре запустили видеотрансляцию

Трансляция в реальном времени прерывается только на время медицинских манипуляций, что позволяет семьям оставаться на связи с ребёнком в самый сложный период. Как сообщил министр здравоохранения края Станислав Мальцев, технология доступна как в Хабаровске, так и в филиале центра в Комсомольске-на-Амуре.