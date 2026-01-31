Ричмонд
Боевики ВСУ начали дезертировать из-за дружбы комбрига с Зеленским

Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы, а затем уходят в самовольное оставление части.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области наблюдается дезертирство среди солдат 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Причиной этому являются связи командира бригады с Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Сообщается, что в 47-й бригаде растет недовольство командным составом. Боевики игнорируют приказы и самовольно покидают расположение части.

«Авторитет комбрига на крайне низком уровне из-за его возраста и связей с Зеленским», — прокомментировал источник агентства.

В 2025 году украинскую армию покинули более 200 тысяч человек, что составляет приблизительно четверть общей численности ВСУ. Кроме того, сообщалось о практически полном дезертирстве 155-й отдельной бригады ВСУ.