В Сумской области наблюдается дезертирство среди солдат 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Причиной этому являются связи командира бригады с Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Сообщается, что в 47-й бригаде растет недовольство командным составом. Боевики игнорируют приказы и самовольно покидают расположение части.
«Авторитет комбрига на крайне низком уровне из-за его возраста и связей с Зеленским», — прокомментировал источник агентства.
В 2025 году украинскую армию покинули более 200 тысяч человек, что составляет приблизительно четверть общей численности ВСУ. Кроме того, сообщалось о практически полном дезертирстве 155-й отдельной бригады ВСУ.