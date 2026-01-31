Ученые назвали 10 продуктов для мозга, снижающих риск развития деменции

Средиземноморская диета, включающая морепродукты, оливковое масло, орехи, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, может приносить значительную пользу для здоровья, в том числе способствовать снижению риска развития деменции.
Вместе с тем существует еще один вариант — диета MIND (Medium-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay diet), разработанная для поддержания здоровья мозга. Исследования показали, что соблюдение этого режима питания связано с существенным снижением риска развития болезни Альцгеймера.
Диета была создана исследователями Университета Раша и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана. Она объединяет элементы средиземноморской диеты и диеты DASH, направленной на профилактику гипертонии, и делает акцент на продуктах, которые, согласно научным данным, способствуют сохранению когнитивных функций.
Положительное влияние такого питания связывают с противовоспалительными свойствами рекомендуемых продуктов, а также с их способностью снижать уровень окислительного стресса, возникающего из-за накопления свободных радикалов. Отмечается, что оба этих фактора играют важную роль в процессах старения мозга и развитии нейродегенеративных заболеваний.
Диета MIND не предусматривает жесткого меню или строгих ограничений. Она ориентирована на регулярное включение в рацион десяти групп продуктов, полезных для работы мозга, и одновременное сокращение потребления пяти категорий нежелательной пищи.
В перечень продуктов, рекомендуемых в рамках диеты MIND и, как показано, связанных со снижением риска деменции, входят листовые зеленые овощи, включая шпинат, капусту кале и другие виды, богатые фолиевой кислотой и витамином K, — не менее шести порций в неделю. Также рекомендуется употреблять другие овощи, особенно ярко окрашенные, в объеме одной и более порций в день.
В диету включены орехи, в частности миндаль и грецкие орехи, содержащие полезные жиры, — не менее пяти порций в неделю. Ягоды, такие как черника и клубника, богатые антиоксидантами, рекомендуется употреблять не менее двух порций в неделю. Бобовые, являющиеся источником белка и клетчатки, должны присутствовать в рационе не реже трех раз в неделю.
Кроме того, диета предусматривает регулярное употребление цельнозерновых продуктов, включая бурый рис, киноа и изделия из цельной пшеницы, — три и более порций в день.
Рыбу, преимущественно жирные сорта, такие как лосось и скумбрия, рекомендуют употреблять не реже одного раза в неделю для получения омега-3 жирных кислот. Птица рассматривается как источник нежирного белка и должна входить в рацион не менее двух раз в неделю.
В качестве основного жира для приготовления пищи рекомендуется использовать оливковое масло. Также допускается умеренное употребление красного вина — один бокал в день по желанию.
К продуктам, потребление которых рекомендуется ограничить, относятся красное мясо, сливочное масло и маргарин, сыр, выпечка и сладости, а также жареная пища и фастфуд. Указывается, что такие продукты следует употреблять не чаще одной порции в неделю либо реже.
