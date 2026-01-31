Ученые назвали 10 продуктов для мозга, снижающих риск развития деменции

В перечень продуктов, рекомендуемых в рамках диеты MIND и, как показано, связанных со снижением риска деменции, входят листовые зеленые овощи, включая шпинат, капусту кале и другие виды, богатые фолиевой кислотой и витамином K, — не менее шести порций в неделю. Также рекомендуется употреблять другие овощи, особенно ярко окрашенные, в объеме одной и более порций в день.