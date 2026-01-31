Россиянам рассказали, куда обращаться из-за некачественной уборки снега на придомовых участках

Управляющие компании обязаны убирать снег на придомовых территориях многоквартирных домов. Если этого не происходит, жильцы могут пожаловаться в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Куда нужно обращаться из-за некачественной уборки снега россиянам, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Если мы обсуждаем придомовую территорию, дорожки у МКД, входы в подъезд и так далее, то здесь сфера ответственности УК или ТСЖ, все зависит от формы управления домом. Если житель недоволен качеством уборки снега, если уборка не соответствует нормам, всегда можно обратиться с жалобой в УК или коммунальную службу округа», — резюмировал парламентарий в интервью РИА Новости.
Парламентарий отметил, что УК или ТСЖ обязаны чистить тротуары у МКД и кровли домов от снега и наледи. Колунов отметил, что жалобу можно подать в письменной форме или по телефону. Если УК не реагирует на обращения, тогда стоит жаловаться в Роспотребнадзор.
