Россиянам рассказали, куда обращаться из-за некачественной уборки снега на придомовых участках

«Если мы обсуждаем придомовую территорию, дорожки у МКД, входы в подъезд и так далее, то здесь сфера ответственности УК или ТСЖ, все зависит от формы управления домом. Если житель недоволен качеством уборки снега, если уборка не соответствует нормам, всегда можно обратиться с жалобой в УК или коммунальную службу округа», — резюмировал парламентарий в интервью РИА Новости.