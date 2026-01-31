Ричмонд
-7°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ уточнило, при каких болезнях не мобилизуют в военное время

Перечень заболеваний, при которых граждане не могут заключить контракт в условиях мобилизации, военного положения или военное время, расширен с 26 до 35.

Источник: v102.ru

Обновленный список опубликовало Минобороны РФ. Приказ подписан министром обороны Андреем Белоусовым.

В новый перечень вошли такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ, злокачественные образования, сахарный диабет, эпилепсия, а также болезни, связанные с заболеванием сосудов, сердца и легких. В длинном перечне также указаны заболевания, связанные с повреждением центральной нервной системы, болезни, связанные с повреждением зрения и слуха, отсутствие и деформация конечностей и др.

Ранее действующий перечень заболеваний, при которых гражданин, признанный ограниченно годным к прохождению воинской службы, не может заключить контракт, утратил силу.