Минобороны РФ уточнило, при каких болезнях не мобилизуют в военное время

В новый перечень вошли такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ, злокачественные образования, сахарный диабет, эпилепсия, а также болезни, связанные с заболеванием сосудов, сердца и легких. В длинном перечне также указаны заболевания, связанные с повреждением центральной нервной системы, болезни, связанные с повреждением зрения и слуха, отсутствие и деформация конечностей и др.