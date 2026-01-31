В конце февраля россиян ждет сокращенная рабочая неделя

В конце февраля 2026 года россиян ждет сокращенная рабочая неделя.
Как следует из производственного календаря, с 21 по 23 февраля ожидаются длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. Таким образом, идущая следом рабочая неделя начнется со вторника, 24 февраля, и завершится 27 февраля.
Напомним, в 2026 году трехдневные выходные ждут россиян также в марте. Так как Международный женский день 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье, выходные продлятся с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта. После праздников начнется также четырехдневная рабочая неделя.
Всего в 2026 году из-за праздников будет семь коротких рабочих недель.