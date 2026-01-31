Многочисленные нарушения выявили в кафе «Суши Мастер» в Хабаровском крае

При проведении эпидемиологического расследования по факту получения экстренного извещения о регистрации острой кишечной инфекции, связанного с употреблением пищевых продуктов, изготовленных и реализованных в предприятии общественного питания «Суши Мастер» (ИП Низов С. О.), Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило нарушения обязательных требований, способствующих созданию угрозы для здоровья посетителей, сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора.