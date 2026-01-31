Многочисленные нарушения выявили в кафе «Суши Мастер» в Хабаровском крае

При проведении эпидемиологического расследования по факту получения экстренного извещения о регистрации острой кишечной инфекции, связанного с употреблением пищевых продуктов, изготовленных и реализованных в предприятии общественного питания «Суши Мастер» (ИП Низов С. О.), Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило нарушения обязательных требований, способствующих созданию угрозы для здоровья посетителей, сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора.
Проверка показала серьезные нарушения санитарных норм, угрожающие здоровью гостей:
- еда готовится без необходимой технологической документации;
- сотрудники не проходили обязательные медицинские обследования и вакцинацию;
- нет контроля качества продукции по стандартам ХАССП;
- планировка кухни мешает правильному течению технологического процесса смешиваются сырье и готовая пища;
- нарушение гигиены: грязь под раковинами и холодильниками;
- разделочные инструменты не обозначены должным образом («для готового» и «для сырого»);
- холодильные камеры не оснащены термометрами для проверки температуры хранения;
- нет специальных контейнеров с дезинфицирующими средствами.
В отношении индивидуального предпринимателя ведется производство по делу об административном правонарушении.