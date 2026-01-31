Ричмонд
Многочисленные нарушения выявили в кафе «Суши Мастер» в Хабаровском крае

Ранее было получено извещение о регистрации инфекционного заболевания, связанного с употреблением продуктов в кафе.

При проведении эпидемиологического расследования по факту получения экстренного извещения о регистрации острой кишечной инфекции, связанного с употреблением пищевых продуктов, изготовленных и реализованных в предприятии общественного питания «Суши Мастер» (ИП Низов С. О.), Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило нарушения обязательных требований, способствующих созданию угрозы для здоровья посетителей, сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора.

Проверка показала серьезные нарушения санитарных норм, угрожающие здоровью гостей:

  • еда готовится без необходимой технологической документации;
  • сотрудники не проходили обязательные медицинские обследования и вакцинацию;
  • нет контроля качества продукции по стандартам ХАССП;
  • планировка кухни мешает правильному течению технологического процесса смешиваются сырье и готовая пища;
  • нарушение гигиены: грязь под раковинами и холодильниками;
  • разделочные инструменты не обозначены должным образом («для готового» и «для сырого»);
  • холодильные камеры не оснащены термометрами для проверки температуры хранения;
  • нет специальных контейнеров с дезинфицирующими средствами.

В отношении индивидуального предпринимателя ведется производство по делу об административном правонарушении.