Как отличить документы, сгенерированные нейросетью: МВД назвало несколько приемов

Сгенерированные нейросетью документы, которые часто используют мошенники, могут иметь противоречивые данные, не имея при этом привычных элементов оформления. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.
Злоумышленники часто используют ИИ для создания поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц. Однако существует несколько методов, позволяющих отличить подлинные документы от созданных нейросетью. При этом, как отметили в МВД России, наличие одного признака не является доказательством фальсификации.
В ведомстве обратили внимание на то, что подлинные официальные документы имеют полное наименование учреждения, четко структурированные реквизиты, дату составления, регистрационный номер и подпись должностного лица.
Вместе с тем созданные ИИ документы часто содержат вымышленные сведения. Также зачастую наблюдается отсутствие привычных элементов оформления, таких как штрих-код, стандартные шрифты, отступы и другое.
Вдобавок распространяемые мошенниками видео- и аудиоматериалы зачастую имеют «артефакты»: неестественные движения губ, размытые логотипы, отсутствие мелких деталей, а также статичный или вовсе искаженный фон.
Ранее была названа пятерка самых популярных мошеннических схем 2025 года. Схемы с фишинговыми сайтами и лжеброкерами оказались в топе.