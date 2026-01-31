Ричмонд
Ледоколы провели 44 судна через Азовское море с конца декабря

Несмотря на сковавший Азовское море лед, ледоколы позволяют продолжить зимнюю навигацию.

Источник: Комсомольская правда

С декабря в акватории Азовского моря ледоколы провели 44 судна. О промежуточных результатах с начала ледовой навигации сообщил Росморпорт.

— Всего с начала зимнего сезона ледоколы предприятия провели методом лидирования более 150 судов по всей России, — рассказали в организации.

В акватории Азовского моря, включая порты Азов, Таганрог и Ростов-на-Дону, с конца декабря работают ледоколы «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов» и судно «Георгий Седов». Ими уже выполнено 44 проводки. В резерве находятся ледоколы «Капитан Крутов» и «Фанагория».

Бесперебойную работу 16 замерзающих российских портов в Финском заливе, Азовском, Каспийском, Белом, Охотском морях и Таганрогском проливе в этом сезоне обеспечивают 32 ледокола и 2 буксира ледового класса из флота Росморпорта.

