Ледоколы провели 44 судна через Азовское море с конца декабря

В акватории Азовского моря, включая порты Азов, Таганрог и Ростов-на-Дону, с конца декабря работают ледоколы «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов» и судно «Георгий Седов». Ими уже выполнено 44 проводки. В резерве находятся ледоколы «Капитан Крутов» и «Фанагория».