В омском аэропорту задержались три рейса в Москву и из нее

Задержки коснулись самолетов компаний «Победа» и «Уральские авиалинии».

В субботу, 31 января, в Омском аэропорту имени Карбышева оказались задержаны три рейса в Москву. Таковы данные онлайн-табло порта.

В том числе сильно задержался борт компании «Уральские авиалинии».

Он должен был улететь по расписанию в 6:35, однако вылет перенесли на 11:40.

Другой самолет, этой же компании, должен был в 5:30 приземлиться в Омске, однако прилет был перенесен на 10:35.

Также примерно с задержкой на час отправились борт в Москву перевозчика «Победа» и лайнер компании «Россия» в Санкт-Петербург.

Ранее мы писали о похожей задержке рейсов 16 января.