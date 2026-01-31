В омском аэропорту задержались три рейса в Москву и из нее

В субботу, 31 января, в Омском аэропорту имени Карбышева оказались задержаны три рейса в Москву. Таковы данные онлайн-табло порта.
В том числе сильно задержался борт компании «Уральские авиалинии».
Он должен был улететь по расписанию в 6:35, однако вылет перенесли на 11:40.
Другой самолет, этой же компании, должен был в 5:30 приземлиться в Омске, однако прилет был перенесен на 10:35.
Также примерно с задержкой на час отправились борт в Москву перевозчика «Победа» и лайнер компании «Россия» в Санкт-Петербург.
Ранее мы писали о похожей задержке рейсов 16 января.