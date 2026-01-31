Названы регионы России, где меньше всего покупают водку

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году зафиксирована в Москве — меньше четверти, далее идут Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань и Подмосковье, а вот в декалитрах меньше всего это спиртное покупали жители Чечни, Ингушетии, Ненецкого и Чукотского автономных округов, следует из данных статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.