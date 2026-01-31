Названы регионы России, где меньше всего покупают водку

Так, в Москве доля водки в продажах алкоголя составила 23,8% — всего было реализовано 4,506 миллиона декалитров напитка. В Санкт-Петербурге показатель оказался чуть выше — 23,9% при продажах в категории в 2,495 миллиона декалитров. Третье место занял Севастополь с долей водки в 28,5% (277 тысяч декалитров).
На четвертом месте находится Краснодарский край, там в 2025 году доля водки составила 28,9%, а ее продажи — 2,435 миллиона декалитров. Замыкает список Московская область — чуть больше 30% и 5,982 миллиона декалитров.
А вот в декалитрах меньше всего водки покупали жители Чеченской Республики (619 декалитров), Республики Ингушетия (20,9 тысячи декалитров), Ненецкого и Чукотского автономных округов — 33,6 тысячи декалитров и 43,3 тысячи декалитров соответственно.
По данным Росалкогольтабакконтроля, общий объем продаж водки в России по итогам 2025 года составил 73,315 миллиона декалитров, снизившись по сравнению с 2024 годом на 3,6%.
Доля водки представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.