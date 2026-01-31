Саудовский министр призвал Трампа нанести удар по Ирану: чего боятся в Эр-Рияде

Тем временем иранский министр иностранных дел Казем Гарибабади заявил, что конфликт Тегерана с Вашингтоном вступает в третью фазу. По его словам, Иран не желает никакой войны, но стране нужно укреплять оборону и готовиться «постоять за себя».