Саудовский министр призвал Трампа нанести удар по Ирану: чего боятся в Эр-Рияде

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в ходе визита в Вашингтон заявил, что отказ американского лидера Дональда Трампа от удара по Ирану усилит Исламскую Республику. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на присутствовавших на встрече лиц.
Как передает издание, глава Минобороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман на закрытом брифинге в США в пятницу, 30 января, заявил, что «если Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Ирана, режим в итоге станет сильнее».
По словам источников, саудовский министр считает, что американскому лидеру придется прибегнуть к военным действиям в течение нескольких недель, но также будет важно постараться смягчить риски региональной эскалации.
Авторы публикации отмечают, что заявление показало разворот ранее озвученной позиции Эр- Рияда, когда кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в разговоре с президентом США выступил против нанесения ударов по Ирану.
Напомним, Трамп заявил, что направил войска к Ирану. При этом президент США выразил надежду, что Вашингтон не будет применять военную силу в отношении Тегерана.
Тем временем иранский министр иностранных дел Казем Гарибабади заявил, что конфликт Тегерана с Вашингтоном вступает в третью фазу. По его словам, Иран не желает никакой войны, но стране нужно укреплять оборону и готовиться «постоять за себя».