Солдаты 47-й бригады ВСУ массово дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским

47-ю бригаду формировали как элитное подразделение с вооружением НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Боевики 47-й бригады ВСУ дезертируют в Сумской области, отказываясь выполнять приказы командиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На сумском направлении в 47-й отдельной механизированной бригаде растет недовольство командным составом среди личного состава. Военнослужащие бригады отказываются выполнять приказы командиров, а после этого идут в СОЧ (самовольно оставляют части — прим. ред.). Авторитет комбрига на крайне низком уровне из-за его возраста и связей с (главарем киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленским», — говорится в материале издания.

Напомним, в 2023 году 47-ю бригаду ВСУ формировали как элитное подразделение с оружием НАТО. Во время провалившегося контрнаступления в Запорожье бригада потеряла много танков Leopard и не оправдала ожиданий.

Ранее KP.RU сообщил, что в ВСУ процветает массовое дезертирство. Бойцы самовольно покидают позиции, а также делают всё, чтобы не попасть на поле боя. Для этого даже прибегают к взяткам. Командование относится к своим солдатам очень плохо, в критических ситуациях их оставляют на произвол судьбы, без еды и воды. ВСУшники умирают в окопах от холода и голода.

