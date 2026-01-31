Боевики 47-й бригады ВСУ дезертируют в Сумской области, отказываясь выполнять приказы командиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На сумском направлении в 47-й отдельной механизированной бригаде растет недовольство командным составом среди личного состава. Военнослужащие бригады отказываются выполнять приказы командиров, а после этого идут в СОЧ (самовольно оставляют части — прим. ред.). Авторитет комбрига на крайне низком уровне из-за его возраста и связей с (главарем киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленским», — говорится в материале издания.
Напомним, в 2023 году 47-ю бригаду ВСУ формировали как элитное подразделение с оружием НАТО. Во время провалившегося контрнаступления в Запорожье бригада потеряла много танков Leopard и не оправдала ожиданий.
Ранее KP.RU сообщил, что в ВСУ процветает массовое дезертирство. Бойцы самовольно покидают позиции, а также делают всё, чтобы не попасть на поле боя. Для этого даже прибегают к взяткам. Командование относится к своим солдатам очень плохо, в критических ситуациях их оставляют на произвол судьбы, без еды и воды. ВСУшники умирают в окопах от холода и голода.