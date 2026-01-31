Солдаты 47-й бригады ВСУ массово дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским

Ранее KP.RU сообщил, что в ВСУ процветает массовое дезертирство. Бойцы самовольно покидают позиции, а также делают всё, чтобы не попасть на поле боя. Для этого даже прибегают к взяткам. Командование относится к своим солдатам очень плохо, в критических ситуациях их оставляют на произвол судьбы, без еды и воды. ВСУшники умирают в окопах от холода и голода.