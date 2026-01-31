Ричмонд
В Уфе водитель иномарки столкнулся с попуткой и сбил пешехода

В Уфе водитель спровоцировал двойное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 30 января произошла авария с участием пешехода. Инцидент произошёл около пяти часов дня напротив дома 39 по улице Ленина. 35-летний водитель автомобиля Omoda при повороте столкнулся с попутной Chevrolet Niva под управлением 59-летнего водителя, а затем сбил 31-летнюю женщину на тротуаре.

После аварии водителя Omoda после оказания помощи отпустили из больницы. Пешеход с травмами была госпитализирована. Сейчас по факту происхождения ведётся административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

