В Алматы, Астане и ряде городов возможен смог: что важно знать

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в девяти городах Казахстана 31 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

31 января в городах Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Алматы, ночью в городе Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза «Казгидромета».

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.