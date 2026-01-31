МВД объяснило, как распознать документы, созданные нейросетью

Документы, сгенерированные с использованием нейросетей и применяемые мошенниками, могут содержать вымышленные либо противоречивые сведения, а также отличаться отсутствием привычных элементов оформления или использованием нестандартных шрифтов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве отметили, что злоумышленники активно применяют технологии искусственного интеллекта для создания поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц, которые визуально имитируют официальные источники. В МВД также указали, что существует ряд способов, позволяющих отличить подлинные документы, фотографии и иные материалы от созданных с применением нейросетей.
При этом подчеркивается, что наличие одного отдельного признака не может служить доказательством подделки, однако совокупность таких признаков способна указывать на искусственное происхождение материалов.
Правоохранители сообщили, что официальные подлинные документы, как правило, содержат четко структурированные реквизиты, полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления, подпись уполномоченного должностного лица и другие обязательные элементы.
В МВД пояснили, что в отличие от них материалы, созданные с помощью генеративных моделей, нередко включают вымышленные либо противоречивые данные, например несуществующие должности, а также характеризуются отсутствием привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, корректных отступов и других признаков официальных документов.
Кроме того, в ведомстве указали, что распространяемые мошенниками видео- и аудиоматериалы зачастую имеют характерные «артефакты», к которым относятся размытые логотипы, неестественные движения губ, отсутствие мелких деталей, несогласованность мимики и речи, а также статичный или искаженный фон.