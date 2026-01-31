МВД объяснило, как распознать документы, созданные нейросетью

В МВД пояснили, что в отличие от них материалы, созданные с помощью генеративных моделей, нередко включают вымышленные либо противоречивые данные, например несуществующие должности, а также характеризуются отсутствием привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, корректных отступов и других признаков официальных документов.