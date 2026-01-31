Ричмонд
Российский баскетболист Дёмин побил 16-летний рекорд НБА

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по продолжительности серии матчей с успешными трёхочковыми бросками среди новичков лиги. Спортсмен забросил трёхочковый в 34-й игре подряд в выездном матче против «Юты».

Источник: Life.ru

Предыдущий рекорд, составлявший 33 матча, с 2008 года принадлежал испанцу Руди Фернандесу, а позже был повторён американцем Лэндри Шэметом в 2019 году.

Сейчас Егору Дёмину 19 лет. Клуб «Бруклин Нетс» объявил о подписании контракта с ним в июле 2025 года, после того как выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Это сделало его самым высоко задрафтованным российским баскетболистом в истории лиги.

Ранее сборная Германии стала победителем чемпионата Европы по баскетболу, одержав победу над командой Турции со счётом 88:83. Финал турнира состоялся в Риге. Этот титул стал для немецкой сборной первым с 1993 года.

