Российский баскетболист Дёмин побил 16-летний рекорд НБА

Сейчас Егору Дёмину 19 лет. Клуб «Бруклин Нетс» объявил о подписании контракта с ним в июле 2025 года, после того как выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Это сделало его самым высоко задрафтованным российским баскетболистом в истории лиги.