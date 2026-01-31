Волгоградцам рассказали, сколько заплатят за больничный в 2026 году

Максимальная оплата одного трудового дня, которая равна 100% среднего заработка, будет произведена тем, у кого стаж работы составляет 8 лет и более. В данном случае за один день болезни могут начислить максимальные 6 827,4 ₽
Если стаж меньше — от 5 до 8 лет, то в данном случае оплачивается 80% от среднего заработка. Максимальная стоимость одного дня не превысит 5 461,92 ₽
При стаже до 5 лет оплачивается 60% или 4 096,44 ₽ в день.
Если заболевший работник имеет стаж менее 6 месяцев, то размер пособия по больничному листку не может быть меньше МРОТ за полный месяц болезни. Этот показатель в 2026 году установлен в сумме 27 093 ₽.