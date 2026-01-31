Ричмонд
Россиянам напомнили, что в конце февраля ждет четырехдневная рабочая неделя

В конце февраля россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом говорится в производственном календаре.

Согласно документу, работать нужно будет с 24 по 27 февраля. Выходные продлятся 3 дня — с 21 по 23 февраля включительно — из-за Дня защитника Отечества.

Всего в феврале 2026 года предусмотрено 19 рабочих дней и 9 выходных.

Следующие длинные выходные будут связаны с Международным женским днем 8 марта. В 2026 году праздник выпадает на воскресенье, поэтому отдых продлится с 7 по 9 марта, после чего россиян ждет 4-дневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. По мнению создателей инициативы, это позволит сотрудникам не терять часть отпускных дней и полноценно отдыхать. «Вечерняя Москва» спросила у эксперта, на что это повлияет.

В 2026 году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель, которые связаны с праздничными днями. Как россияне будут отдыхать в 2026 году и когда выгоднее всего брать отпуск — в материале «Вечерней Москвы».

