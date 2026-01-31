Жители Кронштадта остались без горячей воды и отопления

По словам жителей Кронштадта, в 21:30 проблема все еще была не устранена. Теперь аварийные службы обещают восстановить подачу горячей воды и отопления в субботу, 31 января, около 14:00. Об этом местные написали ВК-сообществе «Подслушано в Кронштадте».