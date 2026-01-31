Ричмонд
Жители Кронштадта остались без горячей воды и отопления

Проблему обещают решить к 14 часам сегодняшнего дня.

Источник: Аргументы и факты

В Кронштадте внезапно отключили отопления и горячее водоснабжение. Это случилось в пятницу утром, 30 января.

Это произошло из-за технических проблем на сетях «Оборонэнерго» — отключилось котельное оборудование на Цитадельской котельной. По этой причине без отопления и горячей воды остались более 300 домов.

Местным жителям пообещали вернуть тепло и воду в этот же день, до вечера. Однако под конец дня горячая вода и тепло в батареях не появились.

По словам жителей Кронштадта, в 21:30 проблема все еще была не устранена. Теперь аварийные службы обещают восстановить подачу горячей воды и отопления в субботу, 31 января, около 14:00. Об этом местные написали ВК-сообществе «Подслушано в Кронштадте».