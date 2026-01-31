Актриса Кэтрин О Хара перед смертью звонила в службу спасения. Она была срочно госпитализирована, когда в пятницу у нее возникли трудности с дыханием, пишет Daily Mail.
Уточняется, что служба спасения была вызвана в дом О Хары в Брентвуде в пятницу около пяти утра. После этого актрису доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов она скончалась. Причина смерти артистки пока не разглашается.
Ранее стало известно, что звезда фильмов «Один дома» (сыграла роль мамы Кевина) и телесериала «Schitt’s Creek» Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года.
Актер Маколей Калкин, сыгравший Кевина в фильмах «Один дома», почтил память актрисы, назвав ее мамой.