Создана цифровая копия трехсотлетнего русского географического чертежа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» с помощью технологии лазерного 3D-сканирования создали цифровую копию единственного в своем роде «Чертежа Сибири от границ китайских», созданного в XVII веке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Представители Русского географического общества обратились к нам с просьбой помочь в мониторинге состояния уникального картографического памятника — “Чертежа Сибири от границ Китайских”. Для этого с помощью технологии трехмерного лазерного сканирования мы создали его цифровую копию в текущем виде, что позволит следить за негативными изменениями на микроуровне. В дальнейшем раз в несколько лет мы будем проводить повторные сканирования и сопоставлять полученные 3D-модели, чтобы получать информацию о состоянии его сохранности», — привели в пресс-службе слова профессора кафедры фотоники и кафедры лазерных измерительных и навигационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вадима Парфенова.
Уточняется, что в 1698 году русский картограф Семен Ремезов создал рукописную карту «Чертеж Сибири от границ китайских». Он детально отобразил рельеф, реки, дороги и местность Сибири, Дальнего Востока, Урала и Арктики. Чертеж является подлинным и уникальным графическим документом, составленным в традиционной русской манере служебного картографирования второй половины XVII века. Его отличительными чертами являются: ориентирование на юг, а не на север; отсутствие математических проекций; включение сведений не только о речной системе, населенных пунктах и дорожной сети, но также и о господствующих ландшафтах; рассказ об истории, этнографии, хозяйственной деятельности Сибири и Дальнего Востока.
По данным пресс-службы, с приходом к власти Петра I в XVIII веке российская картография перешла на европейские стандарты, и карта Ремезова утратила практическое значение, превратившись со временем в исторический памятник допетровской эпохи. С 1947 по 2007 годы она экспонировалась в Государственном Эрмитаже, а в 2019 году чертеж вернулся на постоянное хранение в Картографический фонд РГО.
О цифровой копии.
Как рассказали в пресс-службе, чертеж был выполнен на хлопковой ткани размером 3×4 аршина (213×277 см), состоящей из нескольких сшитых вместе полотен. Несмотря на то, что в Государственном Эрмитаже грамотно следили за состоянием карты, за три века она подверглась значительной деградации. Натяжение каждой нити постоянно меняется под воздействием внешних факторов — колебаний температуры, влажности и даже вибраций от интенсивного уличного движения. Оценить такие сложные и многокомпонентные процессы визуально невозможно. По этой причине требуются специализированные инструменты, способные фиксировать даже минимальные изменения структуры и состояния материала.
Отмечается, что сравнительный анализ трехмерных моделей будет проводиться с помощью специализированного программного обеспечения для обработки данных 3D-сканирования: модели, полученные с определенным временным интервалом, накладываются друг на друга. В результате создается карта высот — цветовая или числовая шкала, отражающая изменения рельефа поверхности. Это позволит количественно оценить как деформации рельефа, так и изменения линейных размеров объекта. Таким образом, реализуется метод объективного, количественного анализа изменений его состояния во времени.