Создана цифровая копия трехсотлетнего русского географического чертежа

«Представители Русского географического общества обратились к нам с просьбой помочь в мониторинге состояния уникального картографического памятника — “Чертежа Сибири от границ Китайских”. Для этого с помощью технологии трехмерного лазерного сканирования мы создали его цифровую копию в текущем виде, что позволит следить за негативными изменениями на микроуровне. В дальнейшем раз в несколько лет мы будем проводить повторные сканирования и сопоставлять полученные 3D-модели, чтобы получать информацию о состоянии его сохранности», — привели в пресс-службе слова профессора кафедры фотоники и кафедры лазерных измерительных и навигационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вадима Парфенова.