Не только по болезни или травме: россиянам рассказали, когда можно оформлять больничный лист

Оформить больничный можно не только при болезни или травме самого работника, но и при необходимости ухода за членом семьи, включая взрослых. Об этом рассказал руководитель юридической практики Александр Южалин.
«Сегодня оформить листок нетрудоспособности (больничный лист) можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену семьи работника необходим уход», — резюмировал эксперт в интервью РИА Новости.
Больничный может быть выдан не только для ухода за ребенком, но и за другими членами семьи, включая взрослых: супруга, родителей или бабушку.
Эксперт пояснил, что больничный можно оформить при уходе за больным ребенком до 15 лет на весь период его амбулаторного лечения или совместного пребывания в стационаре.
Работник имеет право на больничный для ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет на весь период амбулаторного лечения или стационарного пребывания. При амбулаторном лечении уход за больным совершеннолетним членом семьи (супруга, родители) позволяет оформить больничный максимум на семи календарных дней.
