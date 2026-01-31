Аврора Киба объявила об изменениях в жизни после расставания с Григорием Лепсом

На прошлой неделе блогер Аврора Киба сообщила о расставании с певцом Григорием Лепсом. Сейчас девушка выстраивает жизнь уже без известного артиста.
Через неделю Аврора отметит 20-летие. В преддверии дня рождения Киба задумалась о переменах и опубликовала в социальных сетях интригующий пост.
— А когда менять жизнь, если не в 20? Замуж так и не вышла, жить в Лондон так и не уехала — дальше придется удивлять чем-то более интересным, — написала девушка.
Спустя полтора года отношений 63-летний певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба расстались. Разрыв подтвердила сама девушка в своем блоге, но причин не назвала. При этом, будучи в отношениях, пара не раз подвергалась критике и насмешливым комментариям: из-за серьезной разницы в возрасте поклонники с трудом верили в искренность чувств между Лепсом и Кибой, поэтому пророчили им скорый разрыв. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему пара рассталась и могут ли бывшие возлюбленные сойтись вновь.
Расставание Григория Лепса и Авроры Кибы иллюстрирует закономерность разрыва пар с большой возрастной разницей. Об этом рассказала психолог Алена Иванова.