Белоруска Арина Соболенко играет против Елены Рыбакиной финал Australian Open

В 2023 и 2024 годах она стала чемпионкой в Австралии, выиграв соответственно у Елены Рыбакиной и Чжэн Циньвэнь. В 2025-м Арина проиграла финал американке Мэдисон Киз. Всего у Соболенко четыре титула «Большого шлема» — по два US Open и Australian Open. Все они завоеваны на хардовом покрытии корта, на котором и проходит турнир в Мельбурне.