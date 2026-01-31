Белоруска Арина Соболенко играет против Елены Рыбакиной финал Australian Open

Первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко играет за свой третий титул Australian Open в матче против пятой ракетки 26-летней Елены Рыбакиной из Казахстана.
Соболенко последовательно победила в Мельбурне Ракотомангу Раджаону (6:4, 6:1), Чжосюань Бай (6:3, 6:1), Анастасию Потапову (7:6, 7:6), Викторию Мбоко (6:1, 7:6), Иву Йович (6:3, 6:0) и Элину Свитолину (6:2, 6:3). Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open и в седьмой подряд финал «Большого шлема» на хардовом покрытии.
В 2023 и 2024 годах она стала чемпионкой в Австралии, выиграв соответственно у Елены Рыбакиной и Чжэн Циньвэнь. В 2025-м Арина проиграла финал американке Мэдисон Киз. Всего у Соболенко четыре титула «Большого шлема» — по два US Open и Australian Open. Все они завоеваны на хардовом покрытии корта, на котором и проходит турнир в Мельбурне.
Елена Рыбакина выиграла у Каи Юван (6:4, 6:3), Варвары Грачевой (7:5, 6:2), Терезы Валентовой (6:2, 6:3), Элизе Мертенс (6:1, 6:3), Иги Свентек (7:5, 6:1) и Джессики Пегулы (6:3, 7:6). Рыбакина во второй раз сыграет в финале турнира «Большого шлема». Она выиграла Уимблдон-2022 и проиграла Соболенко на Australian Open-2023.
Арина и Елена Рыбакина встречались друг с другом 14 раз, со счетом 8:6 ведет белоруска. В 2025 году они играли четыре раза — 2:2. Букмекеры считают Соболенко фавориткой. Коэффициент на ее победу — 1,60, а на успех Рыбакиной — 2,35. Кстати, чемпионка получит 2,8 миллиона долларов, а финалистка утешиться 1,5 миллионами.
Финальный матч Australian Open-2026 Соболенко — Рыбакина начнется в субботу 31 января в Мельбурне в 11.30 по белорусскому времени.
Прочитайте, что Соболенко сказала про Рыбакину и финал.
Ранее мы писали про скандал в полуфинале Australian Open: белоруску Соболенко несправедливо наказали, отдав очко украинке Свитолиной: «Вы издали звук “У-у-а-йя”. Это ненормально».