Трусова показала свой коронный прыжок на тренировке: Буду делать

Александра Игнатова (Трусова) во время подготовки к чемпионату России по прыжкам выполнила с небольшой помаркой один из самых сложных элементов ультра-си в женском фигурном катании, благодаря которому она прославилась в 14-летнем возрасте.

Серебряная призерка Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) за день до старта чемпионата России по прыжкам на подготовительной тренировке попыталась исполнить один из самых сложных элементов ультра-си — четверной лутц. Который всегда был одним из ее коронных прыжков. На видео, размещённой в официальном телеграм-канале спортсменки видно, как Александра прыгает со степ-аутом на приземлении.

После выполненного прыжка Александра говорит «Буду участвовать! Четверной лутц делать. Это первый! Это вторая попытка после родов!».

Напомним, что 8 сентября 2018 года в возрасте 14-лет Трусова первой в женском фигурном катании выполнила четверной лутц на этапе юниорского Гран-при в Литве. После исполнения которого зал приветствовал ее аплодисментами стоя.

Александра стала мамой 6 августа 2025 года. И вскоре после родов возобновила тренировки.

Чемпионат России по прыжкам стартует 31 января 2026 года. В женской программе Камила Валиева выступает под пятым номером, Александра Игнатова (Трусова) — седьмой.