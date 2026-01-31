Трусова показала свой коронный прыжок на тренировке: Буду делать

Серебряная призерка Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) за день до старта чемпионата России по прыжкам на подготовительной тренировке попыталась исполнить один из самых сложных элементов ультра-си — четверной лутц. Который всегда был одним из ее коронных прыжков. На видео, размещённой в официальном телеграм-канале спортсменки видно, как Александра прыгает со степ-аутом на приземлении.