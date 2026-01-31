МЧС Ростовской области просит водителей не выезжать на дороги из-за непогоды

В МЧС Ростовской области просят автомобилистов отказаться от поездок в субботу, 31 января, из-за сложных погодных условий.
Напомним, синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 31 января по 3 февраля. В регионе ожидается резкое похолодание. Пройдет дождь, который затем сменится мокрым снегом и снегом. На дорогах образуется гололед. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Видимость на трассах значительно ухудшится.
В связи с этим спасатели дали четкие рекомендации жителям. Лучше отказаться от дальних поездок на личном транспорте в эти дни. Не следует оставлять автомобили под деревьями и рядом с рекламными щитами. Важно соблюдать осторожность.
— Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует жителям региона воздержаться от поездок на дальние расстояния, не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, соблюдать правила личной безопасности, — прокомментировал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ростовской области Виктор Швачич.
В случае любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 101 или 112. Спасатели готовы оперативно прийти на помощь.
