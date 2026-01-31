Овчинский: в районе Зюзино построили дом по программе реновации

«Прошлый год мы с уверенностью можем назвать лидером по объему введенного жилья для реализации программы реновации. Так, одну из новостроек возвели на Херсонской улице. В жилом комплексе из трех секций в форме буквы Г готово 282 квартиры, восемь из которых адаптированы для маломобильных граждан», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.