Овчинский: в районе Зюзино построили дом по программе реновации

В районе Зюзино (ЮЗАО) возвели жилой комплекс для целей программы реновации. Как рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, строительные работы велись на площадке по адресу: ул. Херсонская, дом 8.
«Прошлый год мы с уверенностью можем назвать лидером по объему введенного жилья для реализации программы реновации. Так, одну из новостроек возвели на Херсонской улице. В жилом комплексе из трех секций в форме буквы Г готово 282 квартиры, восемь из которых адаптированы для маломобильных граждан», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Как пояснил Овчинский, для жильцов с особыми потребностями предусмотрены просторные коридоры и широкие дверные проемы, а в ванных комнатах установлены специальные поручни. Общая площадь жилых помещений превышает 17,6 тыс. кв. м.
В жилом комплексе создана безбарьерная среда: на входах в подъезды, вестибюлях и в лифтовых холлах отсутствуют лестницы и пороги, что обеспечивает удобство передвижения для всех жильцов, включая лиц с ОВЗ.
ЖК расположен в районе с развитой инфраструктурой, удобной для жизни семьи. В пешей доступности находятся станция метро «Зюзино», парк с тем же названием, крупный торговый центр, детские сады, школы, библиотека, а также городские поликлиники для взрослых и детей. Рядом также расположены спортобъекты, включая Московский дворец ушу Центра спорта и образования «Московская экспериментальная школа».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин информировал о том, что в Савеловском районе в рамках программы реновации сдан первый жилой комплекс. Новый ЖК, построенный по индивидуальному проекту, состоит из трех зданий разной этажности. Он предлагает 517 квартир улучшенной планировки общей площадью 29,8 тыс. кв. метров, куда переедут более тысячи жителей. Отделка выполнена в соответствии с московским стандартом реновации. Для комфорта жителей обустроены остекленные лоджии, витражные входные группы и подземный паркинг на 86 машино-мест.
Напомним, программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предполагает расселение 5176 домов и затрагивает порядка миллиона москвичей.