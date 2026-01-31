В Тольятти предложили методику совершенствования дистанционного образования

САМАРА, 31 января. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали на основе искусственного интеллекта систему получения обратной связи от обучающихся по онлайн-программам. Метод позволит выявить проблемы и повысить качество образовательной среды в вузах, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.
«Ученые ТГУ представили инновационную разработку в области онлайн-образования, предложив комплексный автоматизированный подход к оценке удовлетворенности студентов. Эта система позволит оперативно реагировать на потребности учащихся, проактивно улучшать качество онлайн-курсов, особенно инженерного профиля, благодаря внедрению чат-ботов, искусственного интеллекта и передовой учебной аналитики», — рассказали в вузе.
Как сообщили в университете, разработанная методология объединяет несколько передовых моделей для всесторонней оценки опыта студентов и их удовлетворенности образовательной онлайн-платформой — содержанием курса, удобством навигации, ясностью заданий, уровнем поддержки. В отличие от традиционных анкетных опросов, которые собирают данные ретроспективно, разработанная методология позволяет создать универсальный опросник, который не только собирает оценки пользователей, но и выявляет болевые точки онлайн-программ для их совершенствования. При этом для проведения интерактивных опросов в видеолекции и вебинары интегрирована методика чат-ботов для оперативного сбора отзывов и моментального реагирования на вопросы. Поступающую информацию и сигналы о проблемах затем обрабатывает искусственный интеллект.
Методику уже апробировали, опросив более 3 500 студентов инженерных специальностей, проходящих онлайн-курс «Профессиональный иностранный язык» на платформе Росдистант. «Выявлены не отдельные проблемы, а системные барьеры, воздействующие на ключевые факторы принятия и удовлетворенности онлайн-курсом. Мы поняли, что нужен не просто сбор отзывов, а комплексный, проактивный подход к их обработке и внедрению улучшений», — пояснила доцент гуманитарно-педагогического института ТГУ Ольга Брега.
Как подчеркнули в ТГУ, созданный инструментарий для формирования непрерывно улучшающейся и клиентоориентированной образовательной среды призван внести в вклад в развитие онлайн-обучения, повысить качество дистанционного образования. Работа проведена в рамках программы господдержки и развития университетов «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодежь и дети». Статья «Анкетный опрос как инструмент изучения удовлетворенности студентов онлайн-курсом» опубликована в научном журнале «Инженерное образование» Ассоциации инженерного образования России (АИОР).