В Тольятти предложили методику совершенствования дистанционного образования

Как сообщили в университете, разработанная методология объединяет несколько передовых моделей для всесторонней оценки опыта студентов и их удовлетворенности образовательной онлайн-платформой — содержанием курса, удобством навигации, ясностью заданий, уровнем поддержки. В отличие от традиционных анкетных опросов, которые собирают данные ретроспективно, разработанная методология позволяет создать универсальный опросник, который не только собирает оценки пользователей, но и выявляет болевые точки онлайн-программ для их совершенствования. При этом для проведения интерактивных опросов в видеолекции и вебинары интегрирована методика чат-ботов для оперативного сбора отзывов и моментального реагирования на вопросы. Поступающую информацию и сигналы о проблемах затем обрабатывает искусственный интеллект.