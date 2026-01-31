Футбольный прорыв: второй по величине город Самаркандской области выходит в ПроЛигу

«Новая школа будет обучать детей не только из Каттакургана, но и из близлежащих районов. Сегодня в областной футбольной академии занимаются 146 юных футболистов. Недавно семь лучших воспитанников были направлены в центральную академию в Ташкенте. Весной мы снова объявим набор и будем искать новые таланты», — рассказал директор областной футбольной академии Илхом Юнусов.