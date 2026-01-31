Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 31 января 2026:
1. Депутат ПАС нашел «гениальный» метод по выживанию при завышенных тарифах: Представитель правящей партии советует жителям Молдовы продать свое жилье, чтобы оплатить коммуналку.
2. Погиб из-за гололеда: Житель Молдовы поскользнулся во время уборки во дворе дома — врачам не удалось его спасти.
3. Это не зима, а холодомор какой-то: На Молдову надвигаются жуткие морозы до минус 20 градусов — синоптики дали неутешительный прогноз погоды.
4. Украинские военные пугают Кишинев войной: «Россия хочет оккупировать Затоку, чтобы создать угрозу для Молдовы и поддержать “своих” в Приднестровье».
5. Канцлер Германии Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС к 2027 году: Эта страница закрыта и для Молдовы.
Читайте также:
Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).
Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.
Министр обороны страны Анатолий Носатый договорился до «так называемого Советского Союза»(далее…).
Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.
Было аннулировано в общей сложности 162 036 румынских удостоверений личности (далее…).