Топ-5 главных новостей в Молдове 31 января 2026: ПАСовцы советуют жителям Молдовы продать свое жилье, чтобы оплатить коммуналку; житель Молдовы погиб, поскользнувшись на льду во время уборки во дворе дома; на Молдову идут мор

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 31 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 31 января 2026:

1. Депутат ПАС нашел «гениальный» метод по выживанию при завышенных тарифах: Представитель правящей партии советует жителям Молдовы продать свое жилье, чтобы оплатить коммуналку.

2. Погиб из-за гололеда: Житель Молдовы поскользнулся во время уборки во дворе дома — врачам не удалось его спасти.

3. Это не зима, а холодомор какой-то: На Молдову надвигаются жуткие морозы до минус 20 градусов — синоптики дали неутешительный прогноз погоды.

4. Украинские военные пугают Кишинев войной: «Россия хочет оккупировать Затоку, чтобы создать угрозу для Молдовы и поддержать “своих” в Приднестровье».

5. Канцлер Германии Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС к 2027 году: Эта страница закрыта и для Молдовы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

