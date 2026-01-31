Экостикеры без паники: въезд в Ташкент пока не запрещают

Ранее официальные разъяснения по этому поводу давали и в Национальном комитете по экологии. Там подчёркивали, что в 2026 и 2027 годах штрафы за экологические стикеры применяться не будут. Эти два года отведены для поэтапного внедрения системы, её технической отработки, а также для информирования и подготовки водителей.