Экостикеры без паники: въезд в Ташкент пока не запрещают

Однако, как это часто бывает, нововведение сразу же обросло слухами и вбросами в социальных сетях. На днях в Telegram стало распространяться видео, в котором владелец автомобиля пожаловался, что получил красный экостикер и якобы из-за этого ему запретили въезд в Ташкент.
На ситуацию оперативно отреагировали в ГСБДД. В ведомстве подтвердили, что с 1 января в Ташкенте действительно начался процесс выдачи экологических стикеров. Однако никаких ограничений на въезд в город для автомобилей с красными или жёлтыми стикерами на сегодняшний день не существует.
Более того, по предварительной информации, штрафы и реальные ограничения планируется вводить не ранее 2028 года.
Ранее официальные разъяснения по этому поводу давали и в Национальном комитете по экологии. Там подчёркивали, что в 2026 и 2027 годах штрафы за экологические стикеры применяться не будут. Эти два года отведены для поэтапного внедрения системы, её технической отработки, а также для информирования и подготовки водителей.
В перспективе въезд автомобилей с «жёлтыми» и «красными» стикерами в специальные экологические зоны будет фиксироваться с помощью автоматических камер, уже установленных на перекрёстках городов. Те же камеры, которые сегодня фиксируют нарушения ПДД, в будущем будут контролировать и соблюдение экологических требований.
При этом власти подчёркивают: главная цель системы — не наказание, а улучшение качества воздуха и популяризация более экологичного транспорта. Владельцам старых автомобилей дают время и возможность подготовиться — привести машину в порядок, пройти диагностику, улучшить техническое состояние и, если возможно, получить более «экологичный» стикер.
Так что пока — без запретов и штрафов. А громкие видео в соцсетях лучше перепроверять, прежде чем делать выводы.