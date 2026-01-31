Ричмонд
-7°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Дёмин установил новый рекорд в НБА, набрав 25 очков в матче с «Ютой Джаз»

Тридцать первого января две тысячи двадцать шестого года в матче НБА «Бруклин Нетс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 109:99 на арене «Дельта-центр». Девятнадцатилетний российский защитник Егор Дёмин установил новый личный рекорд результативности — 25 очков, превзойдя прежний максимум в 23 балла. Впервые в карьере он оформил дабл-дабл, добавив к очкам 10 подборов и 4 передачи.

Дёмин устанавливает новый рубеж: российский защитник «Бруклин Нетс» оформляет первый дабл-дабл в НБА.

Тридцать первого января две тысячи двадцать шестого года в Солт-Лейк-Сити, на паркете арены «Дельта-центр», состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Бруклин Нетс» и «Ютой Джаз». Встреча завершилась победой гостей со счётом сто девять к девяноста девяти. Главным событием поединка стало выступление девятнадцатилетнего разыгрывающего защитника из России Егора Дёмина, установившего новый личный рекорд результативности в лиге.

В активе Дёмина по итогам встречи значатся двадцать пять очков, что на два балла превышает его предыдущее достижение. Ранее максимальный показатель в двадцать три очка ему удавалось набирать дважды за время выступлений в НБА. Помимо результативности, российский баскетболист впервые в карьере оформил дабл-дабл, дополнив очковую статистику десятью подборами. Также в его активе оказались четыре результативные передачи, что подчеркнуло универсальность его игры в атаке и участие в командных комбинациях, сообщает «Чемпионат».

Матч с «Ютой Джаз» стал для «Бруклин Нетс» важным этапом в череде выездных встреч января. Команда из Нью-Йорка продемонстрировала устойчивую игру в защите и эффективность в нападении, что позволило ей одержать победу на площадке одного из традиционных соперников лиги. Для молодого состава «Нетс», делающего ставку на развитие перспективных игроков, подобные результаты приобретают особое значение в контексте долгосрочного планирования.

Егор Дёмин, начинавший своё обучение баскетбольному мастерству в системе ЦСКА, продолжил карьеру в студенческом баскетболе США, после чего был выбран на драфте НБА. Его переход в «Бруклин Нетс» ознаменовался постепенной адаптацией к высокому уровню североамериканского чемпионата. Достижение тридцать первого января свидетельствует о прогрессе игрока в ключевых компонентах: точности бросков с разных дистанций, умении завершать атаки у корзины соперника и активности на подборе в обеих зонах площадки.

Дабл-дабл — показатель, требующий от игрока не только результативности, но и вовлечённости в игру на всех участках площадки. Для разыгрывающего защитника, чьи основные обязанности традиционно связаны с организацией атаки и распределением передач, достижение двузначного показателя по подборам говорит о высокой работоспособности и тактической дисциплине. В истории российских баскетболистов в НБА подобные универсальные выступления всегда отмечались как признак зрелости и готовности к ответственной роли в составе.

Победа над «Ютой Джаз» укрепила позиции «Бруклин Нетс» в таблице Восточной конференции в завершающей стадии регулярного чемпионата. Для Егора Дёмина этот вечер стал не только личным триумфом, но и подтверждением потенциала, который специалисты отмечали ещё на этапе его выступлений за юношеские и молодёжные сборные России. Двадцать пять очков, десять подборов и четыре передачи — цифры, отражающие не мимолётный всплеск формы, а системный рост игрока, способного влиять на ход матча в разных аспектах.

Российский баскетбол вновь получил повод для оптимизма: появление в НБА игроков нового поколения, сочетающих техническую подготовку с физическими данными и тактическим пониманием игры, открывает перспективы для дальнейшего укрепления присутствия отечественных спортсменов на главной баскетбольной арене мира. Выступление Егора Дёмина тридцать первого января двадцать шестого года стало ярким подтверждением этой тенденции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше