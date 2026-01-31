Егор Дёмин установил новый рекорд в НБА, набрав 25 очков в матче с «Ютой Джаз»

В активе Дёмина по итогам встречи значатся двадцать пять очков, что на два балла превышает его предыдущее достижение. Ранее максимальный показатель в двадцать три очка ему удавалось набирать дважды за время выступлений в НБА. Помимо результативности, российский баскетболист впервые в карьере оформил дабл-дабл, дополнив очковую статистику десятью подборами. Также в его активе оказались четыре результативные передачи, что подчеркнуло универсальность его игры в атаке и участие в командных комбинациях, сообщает «Чемпионат».