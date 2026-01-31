Егор Дёмин установил новый рекорд в НБА, набрав 25 очков в матче с «Ютой Джаз»

Дёмин устанавливает новый рубеж: российский защитник «Бруклин Нетс» оформляет первый дабл-дабл в НБА.
Тридцать первого января две тысячи двадцать шестого года в Солт-Лейк-Сити, на паркете арены «Дельта-центр», состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Бруклин Нетс» и «Ютой Джаз». Встреча завершилась победой гостей со счётом сто девять к девяноста девяти. Главным событием поединка стало выступление девятнадцатилетнего разыгрывающего защитника из России Егора Дёмина, установившего новый личный рекорд результативности в лиге.
В активе Дёмина по итогам встречи значатся двадцать пять очков, что на два балла превышает его предыдущее достижение. Ранее максимальный показатель в двадцать три очка ему удавалось набирать дважды за время выступлений в НБА. Помимо результативности, российский баскетболист впервые в карьере оформил дабл-дабл, дополнив очковую статистику десятью подборами. Также в его активе оказались четыре результативные передачи, что подчеркнуло универсальность его игры в атаке и участие в командных комбинациях, сообщает «Чемпионат».
Матч с «Ютой Джаз» стал для «Бруклин Нетс» важным этапом в череде выездных встреч января. Команда из Нью-Йорка продемонстрировала устойчивую игру в защите и эффективность в нападении, что позволило ей одержать победу на площадке одного из традиционных соперников лиги. Для молодого состава «Нетс», делающего ставку на развитие перспективных игроков, подобные результаты приобретают особое значение в контексте долгосрочного планирования.
Егор Дёмин, начинавший своё обучение баскетбольному мастерству в системе ЦСКА, продолжил карьеру в студенческом баскетболе США, после чего был выбран на драфте НБА. Его переход в «Бруклин Нетс» ознаменовался постепенной адаптацией к высокому уровню североамериканского чемпионата. Достижение тридцать первого января свидетельствует о прогрессе игрока в ключевых компонентах: точности бросков с разных дистанций, умении завершать атаки у корзины соперника и активности на подборе в обеих зонах площадки.
Дабл-дабл — показатель, требующий от игрока не только результативности, но и вовлечённости в игру на всех участках площадки. Для разыгрывающего защитника, чьи основные обязанности традиционно связаны с организацией атаки и распределением передач, достижение двузначного показателя по подборам говорит о высокой работоспособности и тактической дисциплине. В истории российских баскетболистов в НБА подобные универсальные выступления всегда отмечались как признак зрелости и готовности к ответственной роли в составе.
Победа над «Ютой Джаз» укрепила позиции «Бруклин Нетс» в таблице Восточной конференции в завершающей стадии регулярного чемпионата. Для Егора Дёмина этот вечер стал не только личным триумфом, но и подтверждением потенциала, который специалисты отмечали ещё на этапе его выступлений за юношеские и молодёжные сборные России. Двадцать пять очков, десять подборов и четыре передачи — цифры, отражающие не мимолётный всплеск формы, а системный рост игрока, способного влиять на ход матча в разных аспектах.
Российский баскетбол вновь получил повод для оптимизма: появление в НБА игроков нового поколения, сочетающих техническую подготовку с физическими данными и тактическим пониманием игры, открывает перспективы для дальнейшего укрепления присутствия отечественных спортсменов на главной баскетбольной арене мира. Выступление Егора Дёмина тридцать первого января двадцать шестого года стало ярким подтверждением этой тенденции.