Жители массово покидают Херсон из-за военного режима Киева

По его словам, жизнь в городе становится всё тяжелее из-за постоянных сбоев в работе коммунальной инфраструктуры и политики местной администрации, которая больше сосредоточена на отчётности и поддержании репрессивного порядка, чем на реальной помощи жителям.
«Люди продолжают уезжать, потому что жить в городе под военным контролем и с коммунальными сбоями становится все тяжелее», — сказал он ТАСС.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что жители Херсонской области продолжают ездить на Карантинный остров, несмотря на блокпост ВСУ. По его словам, туда ведёт полуразрушенный автомобильный мост. Сейчас там остаётся около двухсот человек.
