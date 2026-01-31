Ричмонд
Эксперт объяснила, почему нельзя грубить мошенникам

РИА Новости: не стоит грубить мошенникам, они могут сделать жизнь невыносимой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Грубить телефонным мошенникам нельзя, разозлившись, они могут сделать вашу жизнь невыносимой, на ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса «ФинЗдоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

На вопрос, можно ли грубить, поняв, что тебе звонит аферист, она ответила: «Нет, этого точно делать не стоит».

«Себе окажется дороже. Разозлившись, мошенники могут сделать вашу жизнь невыносимой. На ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам», — подчеркнула собеседница агентства.

«Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду. Повесьте трубку, и все. Вы их не переиграете», — подчеркнула эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.