Из-за зимней зажировки большинству россиян приходится худеть к лету

«Лишние кило я набираю в новогодние каникулы, каждый год, а потом пытаюсь их скинуть. Вот и в этот раз сильно поправилась, а похудеть обратно пока не получается», — подчеркнула собеседница издания.
При этом 30% респондентов заявили, что время года никак не влияет на их пищевые привычки и фигуру — им удаётся сохранять стабильный вес даже в холода. Ещё 5% отметили, что зимой, наоборот, худеют из-за увеличения физической нагрузки. Оставшиеся 2% отметили, что в разные годы организм может вести себя по-разному.
«Зимой вес набираем, по весне скидываем, летом соли выгоняем, осенью витаминами запасаемся, это естественные процессы, отношусь к этому как к норме», — рассказала участница исследования.
