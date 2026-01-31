Ричмонд
-7°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за зимней зажировки большинству россиян приходится худеть к лету

Большинство россиян — 63% — признались, что каждую зиму набирают лишний вес. Некоторые участники опроса относится к этому явлению спокойно, воспринимая его как естественный сезонный цикл. Они уверены, что к лету лишние килограммы уйдут. Другим же приходится активно сбрасывать весь, что не всегда приводит к нужному результату, сообщает kp.ru.

Источник: Life.ru

«Лишние кило я набираю в новогодние каникулы, каждый год, а потом пытаюсь их скинуть. Вот и в этот раз сильно поправилась, а похудеть обратно пока не получается», — подчеркнула собеседница издания.

При этом 30% респондентов заявили, что время года никак не влияет на их пищевые привычки и фигуру — им удаётся сохранять стабильный вес даже в холода. Ещё 5% отметили, что зимой, наоборот, худеют из-за увеличения физической нагрузки. Оставшиеся 2% отметили, что в разные годы организм может вести себя по-разному.

«Зимой вес набираем, по весне скидываем, летом соли выгоняем, осенью витаминами запасаемся, это естественные процессы, отношусь к этому как к норме», — рассказала участница исследования.

К слову, правильное питание в 2026 году— это цельные продукты, больше белка и клетчатки, меньше сахара и обработанной еды. Узнайте главные принципы, тренды и примеры для здорового меню в материале Life.ru.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.