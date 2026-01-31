Ричмонд
Иностранцам с судимостью хотят пожизненно запретить въезд в Россию

Депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить иностранцам с судимостью по тяжким и особо тяжким делам въезжать в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесут в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«ЛДПР настаивает на том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, уже имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, необходимо пожизненно запретить въезд в нашу страну», — резюмировал Слуцкий.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по действующему законодательству осужденные иностранные граждане не могут въезжать на территорию РФ на определенный период. Однако количество преступлений, совершаемых мигрантами, растет.

В Госдуме отметили, что россияне не должны бояться, что вечером на одной улице окажутся с мигрантом, уже имеющим судимость за грабеж, разбой или убийство. Парламентарии подчеркнули, что безопасность граждан РФ должна быть в приоритете.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме поднимался вопрос о нахождении мигрантов на территории России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что это должно быть четко документировано. Иностранный рабочий должен приезжать в Россию, работать по договору и уезжать к себе на родину.

