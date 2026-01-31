Иностранцам с судимостью хотят пожизненно запретить въезд в Россию

Депутаты от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесут в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.