Частный детектив раскрыл 30-секундный способ узнать, изменяет ли вам супруг

По его словам, чтобы выяснить, является ли партнер пользователем приложений для знакомств, достаточно знать номер его телефона и адрес электронной почты. Используя их, нужно попытаться зарегистрироваться на сайтах знакомств. Если на сайте уже есть учетная запись с такими контактными данными, сервис уведомит об этом. Такая проверка займет менее минуты и не потребует доступа к телефону или почтовому ящику супруга.