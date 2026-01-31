Частный детектив раскрыл 30-секундный способ узнать, изменяет ли вам супруг

При появлении подозрений в том, что супруг пользуется приложениями для знакомств, проверить это можно менее чем за минуту, рассказал британской газете Metro частный детектив Пол Эванс.
По его словам, чтобы выяснить, является ли партнер пользователем приложений для знакомств, достаточно знать номер его телефона и адрес электронной почты. Используя их, нужно попытаться зарегистрироваться на сайтах знакомств. Если на сайте уже есть учетная запись с такими контактными данными, сервис уведомит об этом. Такая проверка займет менее минуты и не потребует доступа к телефону или почтовому ящику супруга.
«Контактные данные помогут вам получить все необходимые доказательства всего за 30 секунд», — говорится в публикации.
Вместе с тем Эванс отметил, что по результатам подобной проверки не стоит делать поспешных выводов, поскольку супруг мог зарегистрироваться на сайте знакомств до свадьбы.
